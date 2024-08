Representante brasileiro pede transparência nas eleições Venezuela

Amorim foi um dos observadores internacionais que acompanhou o pleito no país - Foto: Reprodução

Em meio às descrenças sobre o resultado eleitoral venezuelano, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu com o reeleito, Nicolás Maduro para tratar sobre o pleito disputado nas urnas no domingo, 28. Na ocasião, Amorim pediu transparência no processo de apuração dos votos a Maduro na segunda-feira, 29.

Amorim foi um dos observadores internacionais que acompanhou o pleito no país, a pedido do presidente Lula (PT). Apesar do Brasil ter enviado um representante, o mandatário não se posicionou sobre o assunto.

O resultado consagrado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) sacramentou a recondução de Maduro a cadeira da presidência com 51,2% dos votos contra 44% dos votos do candidato de oposição, Edmundo González. A constatação, no entanto, é alvo de questionamento do grupo adversário.