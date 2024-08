PT reconhece vitória de Maduro na Venezuela; veja posicionamento

Gleisi Hoffmann é a presidente nacional do PT - Foto: Divulgação

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), comandada pela deputada federal Gleisi Hoffmann, emitiu uma nota, no fim da noite desta segunda-feira, 29, reconhecendo a vitória do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nas eleições de domingo, 28. Segundo o PT, o pleito venezuelano “uma jornada pacífica, democrática e soberana”.

O posicionamento petista se antecipa à avaliação do governo brasileiro, que não disse reconhecer a vitória de Maduro. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou aguardar a divulgação, por parte do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de mais dados sobre a votação.

Maduro comanda a Venezuela desde 2013, quando ascendeu da vice-presidência do país para substituir o então presidente Hugo Chávez, morto em decorrência de um câncer na região pélvica. De lá para cá, o líder venezuelano tem governado sob acusações de estar aparelhando as instituições democráticas e perseguindo opositores.



De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, Maduro venceu as eleições com 51,2% dos votos, contra 44% do oposicionista Edmundo González. O resultado, porém, tem sido contestado pela oposição, que aponta ter havido fraude.

Países como a Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai contestaram os resultados oficiais das eleições da Venezuela. Outros governos, como Bolívia, China, Cuba, Honduras, Nicarágua e Rússia, reconheceram a vitória da Maduro.

Veja abaixo o posicionamento oficial do PT:

"O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolas Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolas Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa.

Executiva Nacional do PT"