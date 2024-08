Itamaraty faz alerta de segurança a brasileiros na Venezuela; entenda

Onda de protestos tomou o país após eleições presidenciais - Foto: Yuri Cortez | AFP

Na noite desta segunda-feira, 29, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota onde faz um alerta para os brasileiros que estão na Venezuela ou que pretendem viajar para o país sul-americano. O aviso acontece devido aos recentes acontecimentos após a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais.

O Itamaraty recomenda que os brasileiros se mantenham informados sobre a situação de segurança nas áreas em que se encontram e que evitem aglomerações.

"A Embaixada do Brasil em Caracas permanece atenta à situação das cidadãs e dos cidadãos brasileiros no país e disponibiliza, em caso de emergência envolvendo seus nacionais, o seu plantão consular, +58 414-3723337 (com WhatsApp)", completa.

Com a vitória de Maduro, anunciada na madrugada desta segunda-feira, uma onda de protestos tomou conta do país. Manifestações foram registradas em várias regiões da capital, como a favela de Petare, a maior de Caracas. No interior também foram organizados atos contra a vitória de Maduro.

O governo Maduro, inclusive, chegou a expulsar do país embaixadas de países que duvidaram da legitimidade das eleições. Entre os países expulsos, estão Argentina, Uruguai, Chile e Peru.