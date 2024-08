Partido de vice de Lula condena vitória de Maduro; veja

PSB de Alckmin se manifesta contra vitória de Maduro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, se manifestou contrário ao resultado da eleição presidencial na Venezuela, que decretou a vitória de Nicolás Maduro. A sigla conta em seus quadros com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Em entrevista ao canal de notícias CNN Brasil, Siqueira chamou o governo Maduro de "ditadura". O dirigente socialista também acusou o atual presidente, reeleito no pleito do último domingo, 28, de perseguir opositores no país.

“É mesmo uma ditadura e o retrato mais cruel está estampado nos semáforos de várias cidades latino-americanas e brasileiras, ou seja, centenas de venezuelanos pedindo esmolas nos sinais de trânsito. Além disso, (Maduro) persegue adversários políticos", disparou Siqueira.

A posição do PSB vai na contramão da declaração do PT, que reconheceu oficialmente a vitória de Maduro, em nota divulgada à imprensa.

"O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolas Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolas Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa", disse o partido em nota.