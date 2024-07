Roberta Metsola é reeleita presidente do Parlamento da UE

Roberta Metsola foi reconduzida ao cargo por 562 dos 623 parlamentares - Foto: Patrick Hertzog/AFP

Roberta Metsola foi reeleita nesta terça-feira, 16, presidente do Parlamento Europeu. Metsola foi reconduzida ao cargo com votação recorde. A legisladora maltesa de centro-direita vai permanecer no cargo por mais dois anos e meio.



Representante do Partido Popular Europeu (PPE), Roberta Metsola foi reconduzida ao cargo por 562 dos 623 parlamentares que participaram da votação, a maior margem de vitória já registrada para um presidente do Parlamento.

Ela pregou uma política mais inclusiva para ajudar a combater a divisão política. "A polarização em nossas sociedades tem levado a uma política mais confrontacional, incluindo violência política", disse Metsola. "Precisamos ir além desse pensamento de soma zero que exclui e afasta as pessoas", afirmou. Os democratas-cristãos do PPEsão o maior partido do parlamento, com 188 membros eleitos.



O grande desafio da presidente tem sido o de garantir que o Parlamento obtenha seu esperado direito de iniciativa legislativa e fortaleça seu papel em relação aos outros dois grandes órgãos europeus, a Comissão e o Conselho. Atualmente, o Parlamento de 720 membros, a única instituição diretamente eleita da União Europeia, negocia e adota propostas legislativas da UE e aprova o orçamento do bloco.

Agora as atenções do Parlamento estarão voltadas para a votação de quinta-feira, quando os legisladores decidirão se darão a Ursula von der Leyen mais cinco anos como chefe da Comissão Europeia.