Um roedor pré-histórico que poderia pesar até 30 quilos foi descoberto por paleontólogos em uma mina no sul da Tailândia. Batizada de Yakamys sirindhornae, a espécie viveu há aproximadamente 34 milhões de anos e tinha cerca de duas vezes o peso de outros roedores conhecidos do mesmo período.

A descoberta foi feita por uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo cientistas da Universidade McGill, no Canadá. Os fósseis encontrados na mina de linhita Bang Mark Pit, na província de Krabi, são formados por dois dentes: um segundo molar inferior e um incisivo inferior.

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Roedor pré-histórico poderia pesar até 30 quilos

Para estimar o tamanho do animal, os pesquisadores utilizaram sete métodos científicos baseados em medidas dentárias. Os cálculos apontaram uma massa corporal aproximada de 30 quilos, cerca de duas vezes superior à de outros roedores conhecidos do período.

Apesar da estimativa, os cientistas ressaltam que existe uma margem de incerteza, já que o cálculo foi realizado a partir de apenas dois dentes fossilizados, sem a recuperação de outras partes do esqueleto

Descoberta revela importância da Ásia na evolução de roedores gigantes

O achado também pode ajudar a compreender melhor a evolução dos roedores de grande porte. Até então, os principais registros de gigantismo nesse grupo estavam associados à América do Sul, onde diferentes espécies desenvolveram dimensões muito superiores às dos roedores atuais.

Para Virginie Millien, professora de biologia da Universidade McGill e coautora do estudo, a descoberta indica que o Sudeste Asiático também teve participação importante nesse processo evolutivo.

A existência do Yakamys sirindhornae amplia o conhecimento sobre a diversidade de roedores que habitaram o planeta há milhões de anos e sugere que animais de grande porte também surgiram em regiões menos conhecidas por esse tipo de registro.