Roma se prepara para receber meio milhão de jovens em megaevento católico

Papa Leão XIV convocou peregrinação - Foto: Alberto PIZZOLI /AFP

Mais de 500 mil jovens de 146 países são esperados em Roma na próxima semana para uma peregrinação sem precedentes convocada pelo papa Leão XIV, como parte das celebrações do Jubileu da Igreja Católica, o “Ano Santo” realizado a cada 25 anos.

De 28 de julho a 3 de agosto, estudantes e jovens profissionais participarão de encontros espirituais, culminando em uma grande missa campal com o papa, no domingo, marcando o encerramento do evento.

A segurança será reforçada, devido à tensão internacional, com destaque para a presença de jovens de países em guerra como Ucrânia, Síria e Mianmar. As autoridades italianas também preparam uma estrutura robusta para enfrentar o calor intenso, com milhões de garrafas de água, pontos de hidratação e equipes médicas.

Jubileu 2025 em Roma