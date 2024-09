Saiba o que são casais LAT, novo modelo de relacionamento na Europa

Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas estão em relacionamentos LAT - Foto: Reprodução | Freepik

O mundo evoluiu e os modelos de relacionamento também. No Brasil já há modelos diferentes dos tradicionais, como trisal, relacionamento aberto, não monogâmico, etc. Na Europa apareceu o modelo LAT (Living Apart Together), que na tradução para o português significa "vivendo juntos, em casas separadas".

Viver em casas diferentes é uma opção do casal que nada tem nada a ver com condição financeira, status ou emprego. Segundo dados da agência Statistics Canada, os relacionamentos LAT são comuns em países da Europa Ocidental, América do Norte e Austrália. As informações são do portal ND+.

Segundo o levantamento, cerca de 10% dos casais na França adotam essa prática, enquanto na Espanha o número é estimado em 8%. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas estão em relacionamentos LAT, número semelhante ao do Reino Unido. Para quem é adepto, esta nova modalidade evita brigas e mantém o relacionamento saudável.