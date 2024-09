Jornalista faz festa de casamento do ex-marido: "Uma família"

Daigleíne e Badaró ficaram juntos durante 13 anos e se separaram em 2019 - Foto: Arquivo Pessoal

Uma situação inusitada chamou a atenção após ser publicada nas redes sociais. O ex-casal de jornalistas Daigleíne Cavalcante e Leônidas Badaró se separou, mas eles continuaram a amizade. Acontece que, no dia 9 de agosto, Badaró se casou novamente e teve como madrinha e organizadora da festa a sua ex-esposa.

Badaró se casou com a professora Marilúcia da Silva Ribeiro. Já Daigleíne é casada atualmente com Fredson Camargo, que se tornou amigo do ex da mulher. As informações são do portal G1.

A história viralizou após Daigleíne publicar um vídeo nas suas redes sociais. De forma bem humorada, ela brincou com o fato de estar casando o ex, com quem viveu por 13 anos e teve dois filhos. A publicação mostra que a jornalista agradece a atual esposa por compreender a amizade dela com o ex, além de frisar que são todos uma família.

"Obrigado por entender que a Daigle é e sempre será minha família, que o Fredson é minha família, eu digo isso com orgulho. Fredson sabe que eu amo a Daigleíne, não como minha mulher, mas amo como amiga, que faz parte da minha vida e vai continuar fazendo", diz o jornalista.

Daigleíne e Badaró ficaram juntos durante 13 anos e se separaram em 2019. Eles são pais de Sofia, de 9 anos, e Davi, de 5. "Infelizmente, o que deveria ser normal, não é. Muita gente estranha o fato de a gente ser uma família, continuamos uma família. Nossa relação terminou, acabou o amor de homem e mulher, mas continua o respeito. Eu amo a Daigleíne, como amiga, como mãe dos meus filhos e ela também tem esse sentimento. A gente viveu três anos separados na mesma casa, mas quase ninguém sabia porque sempre nos demos muito bem", contou o jornalista.

Badaró e Marilúcia estão juntos há um ano. Porém, estudaram juntos na infância e após 40 anos se reencontraram e decidiram casar. A professora celebrou o fato de ter a ex do atual marido participando desse momento importante.

"É muito gratificante ter a ex do meu marido participando da nossa vida, é muito importante sim. Isso soma em nossa relação porque é em prol de nós e dos meninos. A gente evolui e pode ser positivo na vida um do outro. Eles estarem presente em nossa cerimônia de casamento foi muito bom, isso fortalece ainda mais o respeito que existe entre a gente", disse Marilúcia.