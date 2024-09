Candidata é eliminada de concurso da PM por causa da altura

A 2ª Turma Cível do tribunal endossou a decisão e concluiu que o ato administrativo que eliminou a candidata era ilegítimo e deveria ser anulado - Foto: Renato Alves / Agência Brasília

Uma candidata foi excluída do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por ser "baixa" e não atingir a altura mínima exigida pelo edital para mulheres, de 1,60 metro. A candidata tem 1,57 metro, 3 centímetros a menos.

No entanto, ela argumentou que a exigência de altura mínima era desproporcional, por não impactar diretamente no desempenho das funções para o cargo de cirurgião dentista, a qual se candidatou.

A 2ª Turma Cível do tribunal endossou a decisão e concluiu que o ato administrativo que eliminou a candidata era ilegítimo e deveria ser anulado. Assim, a Justiça reverteu a decisão e permitiu que a candidata continue participando da seleção.

De acordo com o relator do caso, não é razoável que a candidata seja impedida de continuar no concurso, especialmente considerando que o trabalho como cirurgiã dentista não depende da estatura física dela.