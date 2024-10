Saiba quem é Adriana Vieira, modelo brasileira encontrada morta no EUA

Modelo foi encontrada morta após uma festa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo brasileira Adriana Vieira que foi encontrada morta após uma festa em um iate, em Miami, nos Estados Unidos, ostentava vida de luxo nas redes sociais. O caso aconteceu no último sábado, 28. Ainda não há informação sobre a causa da morte da modelo.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Veja também:

>>>Modelo brasileira é encontrada morta após festa em iate

Nos Estados Unidos, a modelo também era rapper e tem um perfil nas redes sociais com mais de 90 mil seguidores com o codinome ‘Lady Rich Forever’ (Dama Rica para Sempre, em portugues). Em seus destaques, está um foto com o rapper norte-americano Tyga.

Modelo também era cantora de rapper | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No perfil pessoal, a modelo tinha mais de 300 mil seguidores. Após sua morte, o perfil já tem mais de 500 mil seguidores.

A modelo publicava várias fotos sensuais e ostentava uma vida de luxo em carros, barcos, hotéis, restaurantes e viagens para Nova York, Las Vegas e Los Angeles. Adriana também compartilhava a rotina de vida com o filho de seis anos.

Filho da modelo está sob os cuidados de uma babá | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sem familiares nos EUA, além do filho, que está sob a responsabilidade de uma babá, Adriana residia na Flórida há cerca de dois anos, quando tinha se mudado com o marido, Roberto Tesário, e o filho. Após a separação, Roberto retornou ao Brasil.

Nas redes sociais, a mãe e o irmão da brasileira publicaram uma nota confirmando a morte e disseram que não sabem a causa do falecimento.