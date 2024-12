Secretário-geral da ONU celebra fim do 'regime ditatorial' na Síria

Secretário-geral da ONU, António Guterres - Foto: Divulgação ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, celebrou neste domingo,8, o fim do “regime ditatorial” da Síria e informou o país a uma entrega após a queda repentina do presidente Bashar al-Assad.



“Após 14 anos de guerra brutal e da queda do regime ditatorial, hoje o povo da Síria pode aproveitar uma oportunidade histórica para construir um futuro estável e pacífico”, afirmou em um comunicado.

“Reitero meu pedido de calma e de evitar a violência neste momento delicado, protegendo ao mesmo tempo os direitos de todos os sírios, sem distinção”.

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi derrubado por uma explosão de grupos rebeldes liderados por radicais islâmicos.

Cenas de júbilo comemoraram o fim do meio século de governo do clã Assad neste domingo.



“Cabe aos sírios decidiu o futuro da Síria”, insistiu o secretário-geral da ONU, conclamando a comunidade internacional a apoiar uma política de transição que seja 'inclusiva e abrangente' e que 'responda às aspirações legítimas' do povo sírio, em toda a sua diversidade.

“A soberania, a unidade, a independência e a supervisão territorial da Síria devem ser restauradas”, disse ele, exigindo também respeito aos habitantes locais e à equipe das embaixadas e consulados estrangeiros.

A embaixada do Irã, um aliado do presidente sírio deposto, foi saqueada em Damasco, segundo um fotógrafo da AFP comentou neste domingo.



A guerra civil na Síria, que já deixou mais de 500.000 mortos, começou em 2011 com uma sangrenta repressão aos protestos contra o governo.

As linhas de frente foram relativamente congeladas por quatro anos, até que os rebeldes lançaram uma ofensiva profunda e relâmpago em 27 de novembro.