Será que estamos preparados? Asteroide passa perto da Terra no sábado

O asteroide 2024 MK foi descoberto por cientistas há pouco mais de uma semana - Foto: Science Photo Library - ANDRZEJ WOJCICKI

Um recém descoberto asteroide deve passar próximo à Terra neste sábado, 29. Com diâmetro entre 120 e 260 metros, o 2024 MK, vai passar a apenas 290 mil km da Terra, mais próximo que a Lua — que está a cerca de 384,4 mil km do nosso planeta.

O asteroide 2024 MK foi descoberto por cientistas há pouco mais de uma semana. Segundo cientistas não há risco de colisão. Apesar de não haver problemas aparentes, qualquer objeto próximo à Terra com mais de 20 metros já pode causar danos ao solo. O 2024 MK tem mais de seis vezes este tamanho.

Um asteroide do tamanho do 2024 MK causaria danos consideráveis caso viesse na nossa direção e, por isso, descobrir sua vinda alguns dias antes deixou a comunidade científica alerta para a necessidade constante de aprimorar as tecnologias capazes de detectar objetos próximos da Terra.

O asteroide 2024 MK será observável no céu no sábado, com o auxílio de telescópio.