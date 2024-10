Sobe para doze o número de mortos após furacão Milton na Flórida

Mais de 2,5 milhões de pontos continuam sem eletricidade em toda a Flórida nesta sexta, 11 - Foto: Isabela Cardoso

O número de mortos no furacão Milton, na Flórida, nos Estados Unidos subiu de dez para 12. O fenômeno climático chegou à costa na noite de quarta-feira, 9, e embora o estado tenha evitado grandes catástrofes, os danos são significativos.

Segundo o jornal The New York Times, uma mulher de cerca de 70 anos foi encontrada morta sob um galho de árvore na cidade de Tampa na manhã de quarta-feira, 9, além dela onze outras mortes foram confirmadas como ligadas ao furacão Milton.

De acordo com as autoridades do condado, entre as mortes, seis ocorreram no condado de St. Lucie, quatro em Volusia e uma outra em Citrus. As causas incluíram tornados, árvores caídas e emergências médicas que não puderam ser prontamente atendidas devido ao clima.

Mais de 2,5 milhões de pontos continuam sem eletricidade em toda a Flórida nesta sexta, 11, no dia anterior, mais de 3,4 milhões de pontos estavam sem energia, de acordo com o site poweroutage.us.

Segundo o New York Times, autoridades locais trabalham para consertar as linhas elétricas e, em algumas áreas, utilizar geradores como uma medida temporária.

A Guarda Costeira dos EUA informou que as autoridades reabriram portos comerciais na Flórida, na Geórgia e na Carolina do Sul após avaliar a segurança após os impactos do furacão.

Alertas emitidos por autoridades para evacuação, como medidas de preparação, foram aplicados como plano de mitigação de danos. Ainda segundo as autoridades, mais de 990 pessoas foram resgatadas, com a chegada do furacão Milton.

Duas semanas antes o furacão Helene atingiu a região e os residentes ainda estão se recuperando. O quinto furacão mais intenso do Atlântico, de acordo com analistas, o Milton pode custar até US$ 100 bilhões (R$ 558 bilhões) às seguradoras.

A Casa Branca prometeu apoio do governo em avaliação da extensão total dos danos antes da chegada do furacão.