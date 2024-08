Submarino desaparece sob a 'Geleira do Juízo Final', na Antártica

- Foto: Universidade de Gotemburgo

O robô subaquático autônomo de propriedade da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu que um submarino desapareceu na Antártida neste ano.

O submarino não tripulado chamado Ran, tinha seis metros de comprimento e foi implantado em 2020 com o objetivo de explorar ‘a geleira do Juízo Final’. Depois de descobrir uma série de estruturas desconhecidas sob o gelo de Artantida, o sinal foi perdido.



E Ran conseguiu obter mapas de alta resolução da parte inferior desta plataforma de gelo e descobriu informações importantes no estudo da subida do nível do mar devido às alterações climáticas.

Submarino percorreu mais de 1.000 quilômetros sob a geleira

De acordo com a National Geographic, a missão de Ran, programada para mergulhar na cavidade da plataforma de gelo Dotson, na Antártica Ocidental, envolveu a varredura do gelo acima dela com um sofisticado sistema de sonar. Durante 27 dias, o submarino percorreu mais de 1.000 quilômetros sob a geleira, chegando a 17 quilômetros dentro da cavidade.

A plataforma de gelo Dotson está localizada na remota costa da Antártica Ocidental e se estende como um bastião de gelo antigo que desafia o tempo. Segundo a comunidade científica, em Dotson, sob um céu perpetuamente acinzentado e um ar cortante, as temperaturas caem incessantemente abaixo dos -20 graus Celsius, mergulhando o ambiente num frio implacável.

A National Geographic acrescentou que "os dados recolhidos por Ran revelaram que o glaciar Dotson derrete mais rapidamente em áreas onde as correntes subaquáticas erodem a sua base. Além disso, foram encontradas evidências de derretimento acelerado em fraturas verticais que atravessam o glaciar".

Presença de paisagem subglacial complexa

No entanto, uma das descobertas mais surpreendentes foi a presença de uma paisagem subglacial complexa, com picos, vales e formações semelhantes a dunas de areia, provavelmente causadas por fluxos de água influenciados pela rotação da Terra.

A National Geographic informou que as plataformas de gelo são críticas para a estabilidade dos glaciares, atuando como barreiras que retardam o fluxo de gelo em direção ao mar. A sua desintegração, embora não pareça afetar o resto do planeta, poderá acelerar significativamente a subida global do nível do mar.