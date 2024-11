Surfista morre após ser perfurada no peito por peixe-espada

Surfista e influenciadora italiana Giulia Manfrini tinha 36 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A surfista e influenciadora italiana Giulia Manfrini, de 36 anos, faleceu após ser atingida por um peixe-espada enquanto surfava nas Ilhas Mentawai, na Indonésia, na última sexta-feira, 18. Apesar de ter sido socorrida e levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, o acidente aconteceu quando um peixe-espada saltou e a atingiu no peito. Dois surfistas que presenciaram o incidente relataram que Giulia sofreu uma perfuração de cinco centímetros de profundidade no lado superior esquerdo do peito.

Giulia, que era seguida por milhares de pessoas no Instagram, foi cofundadora da Awave Travel, uma empresa especializada em viagens de surfe. O perfil oficial da agência confirmou sua morte e publicou uma homenagem: "Acreditamos que ela faleceu fazendo o que amava, em um lugar que amava", diz a mensagem.