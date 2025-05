Taxa das blusinhas: Shein sobe preços em até 377% antes de tarifaço

Plataforma chinesa se prepara para tarifas de Trump - Foto: Reprodução

A gigante chinesa de e-commerce Shein aumentou os preços de seus produtos nos Estados Unidos em até 377%. A medida reflete os impactos da nova política comercial anunciada pelo ex-presidente Donald Trump, que eliminou a isenção de impostos para produtos chineses a partir de 2 de maio.

O reajuste, registrado principalmente na sexta-feira, 25, afetou uma ampla variedade de itens, desde roupas até utensílios de cozinha e produtos de beleza. O maior aumento foi de 377% em um conjunto de panos de cozinha. Já o preço médio dos cem principais itens de beleza e saúde subiu 51%, enquanto roupas femininas tiveram alta de 8%.

Até então, compras de até US$ 800 vindas da China e Hong Kong entravam no país sem tarifas. Com a nova regra, plataformas como Shein e Temu passaram a ser taxadas em até 120% sobre vários produtos. Além disso, o valor máximo para isenção será reduzido para US$ 100 a partir de maio, com novos aumentos previstos para junho.