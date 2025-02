Terremoto de 7,6 atinge Ilhas Cayman e aciona alertas de tsunami

Sismo ocorreu às 18h23, no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. - Foto: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe ao sul das Ilhas Cayman no sábado, 08, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Apesar da intensidade do tremor, os alertas de tsunami emitidos inicialmente foram posteriormente cancelados.

O sismo ocorreu às 18h23, no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. O epicentro foi localizado a 209 quilômetros ao sul de George Town, nas Ilhas Cayman. Diversos países e territórios próximos orientaram seus moradores a se afastarem das áreas costeiras como medida de precaução.

Alertas e Medidas de Segurança



O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA informou que não havia risco de tsunami para o território continental do país, mas chegou a emitir um aviso para Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas, que posteriormente foi cancelado.

Nas Ilhas Cayman, a gestão de riscos recomendou que os moradores próximos ao litoral se deslocassem para áreas mais altas, prevendo ondas entre 0,3 e 1 metro de altura. Mais tarde, o governo local anunciou um comunicado de "tudo limpo" em sua página no Facebook.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) destacou que "ondas de tsunami com alturas de 1 a 3 metros acima do nível da maré são possíveis em algumas costas de Cuba".

Reações nos Países AfetadosEm Porto Rico, a governadora Jenniffer González Colón afirmou estar em contato com as agências de emergência após o aviso de tsunami. Alarmes disparados na região noroeste da ilha levaram moradores a evacuarem áreas costeiras, causando congestionamentos, conforme relataram mídias locais.

Na República Dominicana, o governo emitiu um alerta para que moradores da costa buscassem locais elevados, "acima de 20 metros de altitude e a 2 quilômetros do interior". No entanto, a ameaça foi posteriormente descartada.

Já em Honduras, as autoridades afirmaram que não houve relatos de danos, mas recomendaram que a população evitasse as praias. Em Cuba, o governo orientou que as pessoas deixassem áreas à beira-mar como precaução.