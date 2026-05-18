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TRAGÉDIA

Terremoto de magnitude 5,2 deixa mortos e destruição na China

Abalo teve como epicentro a província de Guangxi e atingiu severamente a cidade de Liuzhou

Edvaldo Sales
Por
Abalo teve como epicentro a província de Guangxi e atingiu severamente a cidade de Liuzhou
Abalo teve como epicentro a província de Guangxi e atingiu severamente a cidade de Liuzhou -

A região sudoeste da China foi atingida por um forte terremoto de magnitude 5,2 na madrugada desta segunda-feira, 18, deixando um rastro de destruição e mobilizando equipes de emergência.

O abalo sísmico teve como epicentro a província de Guangxi e atingiu severamente a cidade de Liuzhou, onde o pânico tomou conta dos moradores.

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As autoridades locais confirmaram, até o momento, a morte de duas pessoas e o desaparecimento de uma terceira, além de terem sido forçadas a evacuar mais de 7 mil cidadãos de áreas consideradas de risco.

As vítimas foram identificadas pela emissora estatal CCTV como um casal que não resistiu aos ferimentos provocados pelos desabamentos. Eles foram identificados como um homem de 63 anos e uma mulher de 53 anos.

Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas às pressas para hospitais da região.

Nenhuma das vítimas hospitalizadas corre risco de morte, de acordo com informações oficiais divulgadas pela agência de notícias estatal Xinhua.

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Desabamentos

A força do sismo provocou o desabamento de treze edifícios durante a madrugada, surpreendendo os moradores enquanto dormiam.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de famílias fugindo de prédios altos em busca de áreas abertas. Nas imagens também é possível ver imensos montes de escombros acumulavam-se ao lado de casas completamente destruídas.

Em meio à devastação, uma operação de resgate localizou um homem de 91 anos que estava desaparecido.

Grande mobilização

Uma grande mobilização, com equipes de socorro correndo contra o tempo, se formou no local do desastre.

Socorristas equipados com capacetes utilizam retroescavadeiras e máquinas de terraplenagem pesadas para remover toneladas de concreto e tijolos que bloquearam as vias e soterraram estruturas.

Além disso, equipes de resgate caminham com dificuldade sobre os destroços instáveis, contando com o apoio crucial de cães farejadores treinados para identificar qualquer sinal de vida sob as ruínas.

Apesar da violência do terremoto, os serviços públicos essenciais conseguiram resistir ao impacto do abalo na área afetada.

Segundo a imprensa oficial do governo chinês, as linhas de comunicação telefônica, as redes de energia elétrica, o abastecimento de água e gás encanado, bem como o tráfego rodoviário local, continuam operando dentro da normalidade.

A rápida contenção dos danos nessas redes evitou o isolamento total da comunidade de Liuzhou e tem facilitado o acesso das equipes de ajuda humanitária.

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china Terremoto

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