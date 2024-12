Terremoto de magnitude 7 atinge Califórnia e serviços são interrompidos

Mais de 100 mil clientes estão sem energia - Foto: Reprodução/USGS

Nesta quinta-feira, 5, um terremoto de magnitude 7 atingiu a Califórnia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor foi registrado a uma profundidade de 10 km, com epicentro a 63 km a oeste da cidade de Ferndale. As informações são do CNN Brasil

Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA, um alerta de tsunami foi emitido para cerca de 5 milhões de pessoas na Califórnia e no Oregon. Mais tarde, o aviso foi revogado pelas autoridades após não terem registrado uma grande mudança na altura do oceano na costa da Califórnia.

Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas. Pelo menos 12 tremores secundários ocorreram desde o terremoto primário, incluindo um de magnitude 4,2 perto de Petrolia.

O governador veio a público declarar estado de emergência em decorrência dos tremores. Com a medida, recursos podem ser transferidos mais livremente para ajudar com qualquer dano ocorrido.

Alguns serviços foram suspensos, como o do Zoológico de São Francisco, “O zoológico foi fechado devido à emergência climática nacional e ao alerta de tsunami. Os visitantes foram retirados, os animais” informou o zoológico.

Mais de 100 mil clientes estão sem energia no Condado de Humboldt, na Califórnia, o mais próximo do epicentro do terremoto, segundo o PowerOutage.us. No total, isso equivale a 10% dos clientes rastreados no condado. Não há interrupções notáveis ​​nos condados vizinhos.

Um serviço de transporte da Califórnia, o Bay Area Rapid Transit (BART), também anunciou que está enfrentando interrupções significativas devido ao terremoto de magnitude 7 que atingiu a região nesta quinta-feira, 5.

De acordo com a porta-voz da Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA, na sigla em inglês), a administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA, na sigla em inglês), Deanne Criswell, foi informada sobre o terremoto.

“Por favor, ouçam as autoridades locais e prestem atenção aos seus avisos”, escreveu a porta-voz da FEMA, Jaclyn Rothenberg, nas redes sociais.