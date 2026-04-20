Tigre invade plateia e causa pânico em circo

Siga o A TARDE no Google

O animal assustou a plateia - Foto: Reprodução | X

Um tigre causou pânico nos telespectadores de um circo na cidade de Rostov-on-Don, na Rússia. O animal ultrapassou a rede de proteção e correu em direção a plateia, que saiu desesperada do espaço.

O fato aconteceu durante uma apresentação com mais outros dois tigres e dois treinadores. O animal salta de um arco e caminha em direção às cadeiras do público, ocasionando em uma gritaria e correria.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível alguns pais tentando proteger os filhos enquanto o animal passeia pelas cadeiras. Segundo a imprensa local, não houve nenhum registro de feridos.

🇷🇺🐅 Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don



Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment



Crazy... https://t.co/fDUvYyTSZp pic.twitter.com/fugzP1fGop — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026

A equipe do circo chegou a acionar uma mensagem de alerta. “Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar”, disseram durante o aviso.