PÂNICO
Tigre invade plateia e causa pânico em circo
O animal escapou da rede de proteção do espaço
Um tigre causou pânico nos telespectadores de um circo na cidade de Rostov-on-Don, na Rússia. O animal ultrapassou a rede de proteção e correu em direção a plateia, que saiu desesperada do espaço.
O fato aconteceu durante uma apresentação com mais outros dois tigres e dois treinadores. O animal salta de um arco e caminha em direção às cadeiras do público, ocasionando em uma gritaria e correria.
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Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível alguns pais tentando proteger os filhos enquanto o animal passeia pelas cadeiras. Segundo a imprensa local, não houve nenhum registro de feridos.
🇷🇺🐅 Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026
Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment
Crazy... https://t.co/fDUvYyTSZp pic.twitter.com/fugzP1fGop
A equipe do circo chegou a acionar uma mensagem de alerta. “Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar”, disseram durante o aviso.
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