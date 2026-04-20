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PÂNICO

Tigre invade plateia e causa pânico em circo

O animal escapou da rede de proteção do espaço

Franciely Gomes
Por

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O animal assustou a plateia
O animal assustou a plateia -

Um tigre causou pânico nos telespectadores de um circo na cidade de Rostov-on-Don, na Rússia. O animal ultrapassou a rede de proteção e correu em direção a plateia, que saiu desesperada do espaço.

O fato aconteceu durante uma apresentação com mais outros dois tigres e dois treinadores. O animal salta de um arco e caminha em direção às cadeiras do público, ocasionando em uma gritaria e correria.

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Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível alguns pais tentando proteger os filhos enquanto o animal passeia pelas cadeiras. Segundo a imprensa local, não houve nenhum registro de feridos.

A equipe do circo chegou a acionar uma mensagem de alerta. “Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar”, disseram durante o aviso.

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Circo Rússia tigre

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