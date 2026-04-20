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Alimentos infantis são contaminados com veneno de rato e sofrem recall

Substância usada em veneno de rato foi detectada em lotes de papinha na Europa Central; recall atinge diversos países

Gustavo Zambianco
Por

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Alimento infantil
Alimento infantil -

Países da Europa Central iniciaram um recall em larga escala após a confirmação de que potes de alimento infantil da marca alemã HiPP foram contaminados com veneno de rato.

O caso, que veio à tona no último fim de semana, está sendo tratado pelas autoridades como uma possível adulteração criminosa, ocorrida após os produtos deixarem a unidade fabril.

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Identificação dos lotes e locais atingidos

Até o momento, amostras com teste positivo para a substância tóxica foram encontradas na Áustria, Eslováquia e República Tcheca. O foco da contaminação são os recipientes de 190 gramas dos sabores cenoura e batata, voltados para crianças a partir de cinco meses. A ministra da Saúde da Áustria, Korinna Schumann, classificou o episódio como um atentado à segurança pública e um risco grave à saúde infantil.

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Sinais de adulteração e riscos à saúde

De acordo com os protocolos de segurança emitidos pela polícia austríaca, os consumidores devem observar sinais específicos de violação:

  • Embalagem: Presença de adesivos brancos com círculos vermelhos na base do pote;
  • Vedação: Ausência do som de vácuo ("estalo") ao abrir a tampa ou danos visíveis no lacre;
  • Aspecto: Odores incomuns ou alterações na textura do conteúdo.

A substância detectada é a bromadiolona, um anticoagulante que pode causar hemorragias internas, sangramentos nasais e hematomas. Os sintomas podem demorar até cinco dias para se manifestar após o consumo.

Medidas preventivas e recall

Como medida de cautela, grandes redes de supermercados retiraram preventivamente todos os produtos da marca das prateleiras em diversos países da região. Na República Tcheca, unidades contaminadas foram localizadas em Brno, enquanto na Áustria, a polícia busca por frascos possivelmente vendidos em Eisenstadt.

A fabricante HiPP reforçou que seus processos de controle de qualidade são rigorosos e que os produtos saíram da fábrica em conformidade com as normas sanitárias, colaborando agora com as investigações para identificar os responsáveis pela manipulação externa dos lotes.

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Tags:

recall Saúde

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