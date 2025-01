Tratador é comido vivo ao tentar impressionar namorada com leões

Tratador era do Uzbequistão - Foto: Reprodução

Um tratador morreu ao ser atacado por três leões que tentava capturar. Identificado como F Iriskulov, o uzbeque filmava a ação para tentar impressionar a namorada. Ele terminou comido vivo.

A filmagem, gravada por Iriskulov, mostra três leões que estão inicialmente bastante relaxados observando-o se aproximar.

De repente, os leões saltam. Os predadores não atacam inicialmente, mas depois os animais 'mudaram de ideia'.

O homem é ouvido gritando e na filmagem e aparentemente está sendo mordido enquanto a gravação ainda está em andamento.

O tratador continua dizendo: "Fique quieto, fique quieto", durante toda a filmagem.

Dois dos leões foram tranquilizados pelos socorristas, no entanto, o terceiro foi morto a tiros. Os outros tratadores encontraram os restos mortais do homem horas após o ataque e uma declaração oficial disse: "Os leões o mataram e consumiram parcialmente seu corpo".

A polícia regional declarou: “Hoje, 17 de dezembro, três leões mantidos em uma única jaula no zoológico privado Lion Park, localizado no distrito de Parkent, na região de Tashkent, escaparam para o pátio do zoológico [...] Os leões entraram no pátio, atacando e ferindo um tratador de 44 anos, nascido em 1980. Infelizmente, o tratador morreu mais tarde devido aos ferimentos.”

O zoológico onde o incidente ocorreu, Lion Park, abriga vários animais, incluindo ursos pardos, águias, 10 leões africanos adultos e cinco filhotes de leão.