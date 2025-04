'Trecho oculto' da bíblia é descoberto com uso de luz ultravioleta

Trata-se de uma antiga interpretação do Evangelho de Mateus - Foto: Reprodução/ Vatican Library

Um ‘trecho oculto’ da bíblia escrito há cerca de 1.500 anos foi descoberto por cientistas em 2023. O capítulo estava escondido sob duas camadas de pergaminho reaproveitado e foi revelado com o uso de luz ultravioleta.

Trata-se de uma antiga interpretação do Evangelho de Mateus. O trecho foi encontrado pelo pesquisador Grigory Kessel, da Academia Austríaca de Ciências, e publicado na revista New Testament Studies.

Para economizar, os escribas raspavam os manuscritos antigos para escrever novos conteúdos por cima. A equipe de pesquisadores utilizou fotografias em luz ultravioleta para recuperar o escrito apagado. A técnica é capaz de revelar traços antigos invisíveis a olho nu, já que os resíduos de tinta absorvem a luz e brilham em tons azulados, mesmo após séculos.

Segundo Kessel, a passagem integra uma antiga tradução siríaca dos Evangelhos, datada do século VI. Até então, existiam apenas duas cópias conhecidas dessa versão: uma preservada na Biblioteca Britânica e outra no Mosteiro de Santa Catarina, no Egito. O novo manuscrito foi encaminhado à Biblioteca do Vaticano.

O capítulo 12 de Mateus, foco da descoberta, retrata diversos episódios da vida pública de Jesus. Entre eles, o momento em que seus discípulos colhem espigas de trigo num sábado, desafiando a rígida proibição de realizar trabalhos no dia sagrado. Diante das críticas, Jesus rebate:

“Mas, se vós soubésseis o que isto significa: Eu quero misericórdia, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes.” (Mateus 12:7)

O texto também narra os milagres realizados por Jesus aos sábados e seus confrontos com os fariseus sobre o verdadeiro significado das leis religiosas. Mais adiante, Mateus descreve a autoridade de Jesus sobre os demônios, como um sinal da chegada do reino de Deus:

“Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós.” (Mateus 12:28)

Entre as passagens mais simbólicas está a referência ao “sinal do profeta Jonas”, apontada como a primeira previsão explícita da morte e ressurreição de Jesus:

“Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem três dias e três noites no coração da terra.” (Mateus 12:40)

O capítulo termina com Jesus reforçando a importância do vínculo espiritual, afirmando que aqueles que fazem a vontade de Deus são sua verdadeira família.

“Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e irmã e mãe.” (Mateus 12:50)

A redescoberta desse manuscrito oferece uma nova perspectiva sobre os primeiros registros cristãos e amplia o conhecimento sobre como os textos bíblicos foram preservados — e, por vezes, quase apagados — ao longo dos séculos.