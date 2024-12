Trump ameaça Brasil e outros países que taxam produtos americanos

"O Brasil nos taxa muito. Se eles querem nos taxar, tudo bem. Taxaremos de volta" disse Trump. - Foto: Reprodução | AFP

O atual presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, veio a público na manhã da segunda-feira, 16, dizendo que o Brasil é um dos países que mais taxam mercadorias norte-americanas, e cravou que devolveria no mesmo estilo.

"A palavra 'recíproco' é importante. O Brasil nos taxa muito. Se eles querem nos taxar, tudo bem. Taxaremos de volta", declarou Trump.

Essa foi a primeira ameaça direta que Trump fez ao Brasil sobre os aumentos tributários. Ainda de acordo com ele, outro país que está na mira estadunidense é a India.

"Se a Índia nos cobrar 100% e nós não cobrarmos nada pela mesma coisa… Eles mandam uma bicicleta para nós, nós mandamos uma bicicleta para eles, eles nos cobram 100, 200. A Índia cobra muito, o Brasil cobra muito", disse o presidente.

INVESTIMENTO MILIONÁRIO

Durante seu discurso no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, ao lado do CEO do SoftBank, Masayoshi Son, foi anunciado um plano de investimento de US$ 100 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos.

"Ele está fazendo isso porque se sente muito otimista em relação ao nosso país desde a eleição", garantiu Trump, acrescentando que a promessa representava uma demonstração de confiança no futuro dos Estados Unidos’.

Além disso, o plano inclui 100 mil empregos criados visando a inteligência artificial e toda infraestrutura ao redor dela, como centros de dados, semicondutores e energia, de acordo com pessoas ligadas ao SoftBank.

"Estou muito, muito empolgado. Gostaria realmente de comemorar a grande vitória do Presidente Trump e meu nível de confiança na economia dos Estados Unidos aumentou tremendamente com sua vitória", comentou Son.