Trump e Musk parabenizam Milei pela vitória: “Mudará seu país” | A TARDE

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário ultraliberal Elon Musk, parabenizaram a vitória do eleito Javiel Milei 2º turno presidente da Argentina, no domingo, 19, pelo partido do partido A Liberdade Avança.

Na Truth Social, plataforma de Trump, o republicando desejou os parabéns e disse estar orgulhoso da vitória.

“Parabéns a Javier Milei pela grande corrida à presidência da Argentina. O mundo inteiro estava assistindo! Estou muito orgulhoso de você. Você mudará seu país e realmente tornará a Argentina grande novamente!”, escreveu.

Já Musk, comentou o resultado das eleições no X (antigo Twitter), ao reagir a um post anunciando a vitória do candidato ultraliberal e afirmou: "A prosperidade está à frente da Argentina".

O economista ganhou a disputa com Sergio Massa ao somar 55,95% dos votos, com 86% das urnas apuradas, em resultado divulgado na noite deste domingo, 19. Milei tomará posse no próximo dia 10 de dezembro.

Com o resultado deste domingo, o ultraliberal será o 52º presidente do país e vai enfrentar a maior inflação em mais de 30 anos. Na campanha, Milei mostrou propostas radicais para atacar os problemas, como promover a dolarização da economia Argentina e acabar com o Banco Central do país.

Confira: