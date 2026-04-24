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DEPREDAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Turista tenta tocar pênis de estátua e é multada em R$ 29 mil

Mulher foi autuada por depredação de patrimônio artístico-arquitetônico

Edvaldo Sales
Por

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Escultura em detalhe da Fontana di Piazza, de Bartolomeo Ammannati, em Florença
Escultura em detalhe da Fontana di Piazza, de Bartolomeo Ammannati, em Florença -

Uma mulher subiu na Fonte de Netuno, em Florença, na Itália, e tentou tocar o pênis da estátua durante um desafio entre amigos. Ela foi multada em 5 mil euros (cerca de R$ 29 mil) devido à ação.

As autoridades italianas disseram que o caso aconteceu no sábado, 18, quando a mulher entrou na área protegida do monumento, escalou a grade e subiu em uma das esculturas de cavalo para evitar entrar na água.

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Segundo a prefeitura, a jovem foi autuada por depredação de patrimônio artístico-arquitetônico e deve responder a processo na Justiça italiana. A identidade e a nacionalidade dela não foram divulgadas.

Uma inspeção realizada dois dias depois apontou danos considerados pequenos, mas significativos, nos cascos do cavalo em que a turista subiu e em um friso do monumento usado por ela como apoio.

A escultura

A fonte foi criada no século 16 por Bartolomeo Ammannati e é um dos símbolos mais conhecidos do país e representa Netuno, deus romano do mar.

Essa não foi a primeira vez que o monumento sofreu danos causados por turistas. Em 2023, outro visitante já havia sido multado após subir na mesma fonte e danificar parte da escultura.

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Itália turista

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