MUNDO
VAI PAGAR?

Turistas podem ter que pagar até R$ 80 mil para entrar nos EUA

Medida atinge visitantes de 38 países

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/01/2026 - 11:48 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump

Turistas de 38 países podem ter que pagar até R$ 80 mil para entrar nos Estados Unidos. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado, na terça-feira, 6.

A lista, que já contemplava visitantes de 13 países, acrescentou mais 25, incluindo a Venezuela, nação invadida no último sábado, 3, pelas forças de segurança dos EUA, comandadas pelo presidente Donald Trump. Segundo as autoridades americanas, a política para as nações recém-adicionadas ao rol entrará em vigor no dia 21 de janeiro.

"Qualquer cidadão ou nacional viajando com um passaporte emitido por um desses países, que seja considerado elegível para um visto B1/B2, deve depositar uma caução de US$ 5 mil (cerca de R$ 26 mil), US$ 10 mil (cerca de R$ 53 mil) ou US$ 15 mil", informou uma publicação no site oficial do Departamento de Estado. A concessão de vistos temporários "B-1" refere-se ao turismo de negócios, e o "B-2" de turismo.

O valor a ser pago será estabelecido no momento da entrevista para o visto, e os interessados devem concordar com os termos da caução por meio da plataforma de pagamento online do Departamento do Tesouro americano, o pay.gov. Após deixar os Estados Unidos dentro do período permitido pelo visto, o visitante receberá de volta os valores depositados.

O movimento faz parte da política contra a imigração empreendida pelo presidente Donald Trump desde que voltou ao cargo no ano passado.

Confira a lista de países que poderão pagar até R$ 80 mil para entrar nos EUA:

  • Angola
  • Antígua e Barbuda
  • Argélia
  • Bangladesh
  • Benim
  • Botsuana
  • Burundi
  • Butão
  • Cabo Verde
  • Costa do Marfim
  • Cuba
  • Djibuti
  • Dominica
  • Fiji
  • Gabão
  • Gâmbia
  • Guiné
  • Guiné-Bissau
  • Malawi
  • Mauritânia
  • Namíbia
  • Nepal
  • Nigéria
  • Quirguistão
  • República Centro-Africana
  • São Tomé e Príncipe
  • Senegal
  • Tadjiquistão
  • Tanzânia
  • Togo
  • Tonga
  • Turcomenistão
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Zâmbia
  • Zimbábue

