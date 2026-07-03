Turquia proíbe navio LGBT em portos por "valores familiares"

Siga o A TARDE no Google

Um cruzeiro voltado para viajantes LGBTQ+ americanos foi impedido de atracar nos portos da Turquia. Fretado para fazer um tour por diversos países, o navio não poderá se aproximar do país e deverá seguir uma nova rota após uma determinação das autoridades locais.

A decisão foi informada nesta quinta-feira, 2, pelo CEO da empresa de eventos responsável pelo cruzeiro pelo Mediterrâneo, Rich Campbell . Ele contou que o governo turco informou que a decisão foi tomada devido aos “padrões morais” e “valores familiares” do país.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a mudança, o cruzeiro “Atenas a Veneza”, que partirá da Grécia em 5 de julho, não passará mais pela cidade de Kuşadası, seguindo para escalas no Cairo, localizado no Egito, e na ilha grega de Creta, ao invés da Turquia.

Repressão a comunidade LGBTQ+

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Turquia expressa atos de repressão contra a comunidade LGBTQ+, as Paradas do Orgulho LGBTQ+ estão proibidas em Istambul, capital turca, desde 2015.

Nos últimos anos, o Partido AKP do presidente turco Tayyip Erdogan também tem adotado uma retórica cada vez mais agressiva contra a comunidade LGBTQ+, chegando a provocar condenação por parte de grupos de direitos humanos.