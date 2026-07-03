Vírus altamente contagioso infecta 125 passageiros e tripulantes em cruzeiro

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Um surto de norovírus atingiu o cruzeiro Ruby Princess e infectou 125 pessoas entre passageiros e tripulantes durante uma viagem de 20 dias entre São Francisco, Canadá e Alasca. A informação foi confirmada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Segundo o órgão, 102 dos 3.032 passageiros e 23 dos 1.144 tripulantes apresentaram sintomas como diarreia e vômitos. O navio, que transportava mais de 4 mil pessoas, atracou em São Francisco, na Califórnia, nesta quinta-feira, 2.

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O surto foi comunicado às autoridades de saúde em 28 de junho. De acordo com o CDC, os casos ocorreram em momentos diferentes da viagem e as pessoas infectadas foram isoladas para reduzir o risco de transmissão.

Em nota, a Princess Cruises informou que adotou protocolos reforçados de sanitização em toda a embarcação. Antes da próxima viagem, o navio passará por um processo completo de limpeza e desinfecção.

O que é o norovírus?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o norovírus é a principal causa de gastroenterite aguda no mundo. A infecção provoca sintomas como diarreia, vômitos, náuseas e dores abdominais, geralmente com início súbito.

A maioria das pessoas se recupera entre um e três dias, mas ainda pode transmitir o vírus por até duas semanas após o desaparecimento dos sintomas.

O norovírus é altamente contagioso e pode ser transmitido por contato direto com pessoas infectadas, consumo de alimentos ou bebidas contaminados, compartilhamento de utensílios ou contato com superfícies contaminadas.