Novo vírus deixa mais de 200 pessoas doentes em cruzeiro; entenda doença

Cruzeiro Queen Mary 2 tem mais de 200 infectados - Foto: Divulgação

O cruzeiro Queen Mary 2, da Cunard Line, enfrentou um problema grave de saúde. Mais de 200 passageiros presentes no navio ficaram doentes em meio a um surto de norovírus.

De acordo com informações do jornal O Globo, o cruzeiro saiu de Southampton, na Inglaterra, no início de março, em direção à Nova York, nos Estados Unidos, e ao Caribe. A viagem será encerrada apenas no próximo dia 6 de abril.

A última informação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) foi de que 224 dos 2.538 passageiros relataram sintomas gastrointestinais (8,8% do total). Entre os tripulantes da embarcação, 17 dos 1.232 (1,4%) também ficaram doentes.

Sintomas apresentados pelos doentes em cruzeiro

Os passageiros fizeram queixas relacionadas a vômitos e diarreias. A causa da doença tem sido identificada pelo CDC como o norovírus.

Segundo o jornal, o grupo de vírus é o mais comum em todas as faixas etárias entre as causas virais de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago.

Um porta-voz da Cunard Line emitiu comunicado reconheceu o surto e garantiu que o navio monitora os hóspedes “de perto”. O CDC salinetou que as queixas costumam começar de 12 a 48 horas após a exposição e durar de 1 a 3 dias.