Outono e doenças respiratórias: especialista alerta para cuidados

O outono começou nesta quinta-feira, 20 - Foto: Pexels

O outono começou nesta quinta-feira, 20, marcando a transição entre o calor intenso do verão e as temperaturas mais amenas do inverno, o que costuma aumentar os casos de doenças respiratórias. Fernanda Aguiar, Presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia e Coordenadora de Medicina Respiratória, afirma que, nesta estação, a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para proteger a saúde respiratória, principalmente de quem já sofre com doenças crônicas.

Segundo a especialista, a mudança traz oscilações de temperatura e uma modificação da umidade em algumas regiões, o que acaba impactando a qualidade do ar, com uma maior concentração de poluentes, agravando doenças respiratórias.

Fernanda Aguiar, Presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia | Foto: Divulgação

“Pode levar a crises de asma e de bronquites também. E é um período de maior infecção viral. A gente tem mais chances de ter gripes, as viroses também começam a aparecer como importantes. Infecções bacterianas também, que podem acometer os indivíduos nessa época”.

Vírus mais comuns

Segundo a pneumologista, os vírusmais comuns são os da gripe, o vírus sincicial respiratório e o próprio vírus da Covid, que neste momento é muito semelhante a uma gripe. "Nesse período, também são comuns as infecções bacterianas, como sinusites, otites, amigdalites e até pneumonia”, comentou.

Para os portadores de doenças crônicas respiratórias, como asma, rinite e bronquite, o outono também é sinônimo de incômodos. Isso ocorre porque as mudanças de temperatura e os alérgenos, como ácaros, poeira, mofo e poluentes, são mais comuns nesta época.

Cuidados

Segundo Fernanda, é importante evitar aglomerações em lugares fechados e mal ventilados, evitar as mudanças bruscas de temperatura, o contato com a fumaça do cigarro. Além disso, é necessário higienizar as mãos com água e sabão e, quando possível, com álcool gel.

“Para as doenças respiratórias crônicas, a melhor maneira de prevenção das crises neste período é a continuidade do uso rotineiro das medicações de controle”, diz a especialista.



A médica ainda faz um alerta referente à vacinação. “A época ideal de vacinação contra a gripe é o outono, já que a vacina precisa de um determinado tempo para estimular o sistema imunológico e garantir proteção ao vacinado. A vacinação deve ser feita antes do inverno".