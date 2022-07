Twitter diz que decisão de Musk de desistir da compra é “inválida”

Após o empresário Elon Musk anunciar que desistiria da aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões, a rede social reagiu. Em carta, publicada nesta segunda-feira, 11, a equipe jurídica do Twitter alegou que a rescisão da compra é “inválida e injusta”.



“A empresa continuará a fornecer informações razoavelmente solicitadas por Musk sob o acordo e a tomar diligentemente todas as medidas necessárias para fechar a transação”, pontuou na carta os advogados da rede social, da firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

O Twitter anunciou, também no início da semana, que pretende processar Elon Musk, pelo fato de que o empresário anunciou desistência da compra da rede social nesta sexta-feira, 8.