Twitter vai processar Elon Musk por desistir de comprar a rede social

O Twitter contratou o escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, especializado em fusões de grandes empresas, para processar Elon Musk, que anunciou na sexta-feira, 8, ter desistido de comprar a rede social.

Segundo a Reuters, o presidente de administração da empresa, Bret Taylor, prometeu que haveria “uma batalha legal” com previsão de início nesta semana.

LEIA TAMBÉM:

Compra do Twitter por Elon Musk foi marcada por polêmicas



Nesta segunda-feira, 11, Musk usou o próprio Twitter para ironizar o possível processo. Em fotos dando risada, ele publicou o meme com a frase.

"Eles disseram que eu não poderia comprar o Twitter. Depois, eles não disponibilizariam informações sobre bots. Agora, eles querem me forçar na justiça a comprar o Twitter".

"Agora eles têm que disponibilizar informações sobre bots à justiça", finalizou, com uma foto gargalhando.

As ações do Twitter iniciaram a semana em queda e eram vendidas a US$ 36,81. O bilionário compraria cada ação por US$ 54,20, valor 32% maior.