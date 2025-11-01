MUNDO
Vazamento de dados expõe milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo
Mais de 183 milhões de e-mails tiveram senhas expostas em megavazamento global
Por Isabela Cardoso
Um dos maiores vazamentos de dados da história recente da internet deixou expostas informações de pelo menos 183 milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo. Segundo o portal de cibersegurança Have I Been Pwned, o incidente ocorreu em abril de 2025 e envolveu cerca de 3,5 terabytes de dados, incluindo endereços de e-mail e senhas.
De acordo com o g1, o maior dos arquivos vazados tem 2,6 terabytes, e, juntos, os volumes reúnem aproximadamente 23 bilhões de linhas com dados de usuários. A escala do vazamento chamou a atenção de especialistas em segurança digital, que classificam o episódio como um dos mais graves já registrados.
Como os hackers conseguiram os dados
O Have I Been Pwned aponta que o vazamento foi causado pelo uso de programas conhecidos como Infostealers ou “ladrões de informações”. Essas ferramentas maliciosas infectam dispositivos e roubam credenciais quando o usuário realiza login em sites e aplicativos.
Leia Também:
Na prática, as vítimas são enganadas a acessar páginas falsas ou comprometidas, onde suas senhas são capturadas e depois revendidas em fóruns e mercados clandestinos da internet.
Como saber se o seu e-mail foi afetado
A plataforma Have I Been Pwned permite verificar se o seu endereço eletrônico está entre os vazados. Para isso, basta acessar o site oficial (haveibeenpwned.com) e digitar o e-mail desejado no campo de busca.
Se o sistema indicar que sua conta foi comprometida, é fundamental trocar a senha imediatamente. A recomendação vale também para outros serviços onde a mesma senha possa ter sido usada.
Como criar senhas seguras
Para se proteger de futuros ataques e minimizar riscos, especialistas recomendam seguir boas práticas de segurança digital:
- Crie senhas longas, com pelo menos 12 caracteres;
- Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos;
- Evite usar a mesma senha em sites diferentes;
- Fuja de senhas óbvias, como datas de aniversário ou nomes próprios;
- Ative a autenticação em duas etapas sempre que possível.
O que disseram as empresas envolvidas
Procurado pelo g1, o Google confirmou que parte dos dados expostos envolve usuários do Gmail, mas ressaltou que o incidente não se restringe ao serviço da empresa. O Yahoo e a Microsoft, responsável pelo Outlook, foram contatados, mas não responderam até o momento da publicação.
Enquanto investigações seguem em curso, especialistas alertam para o aumento de golpes e tentativas de phishing baseadas em informações roubadas nesses vazamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes