Vazamento de dados expõe milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo

Vazamento de dados impactou o sistema gmail - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

Um dos maiores vazamentos de dados da história recente da internet deixou expostas informações de pelo menos 183 milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo. Segundo o portal de cibersegurança Have I Been Pwned, o incidente ocorreu em abril de 2025 e envolveu cerca de 3,5 terabytes de dados, incluindo endereços de e-mail e senhas.

De acordo com o g1, o maior dos arquivos vazados tem 2,6 terabytes, e, juntos, os volumes reúnem aproximadamente 23 bilhões de linhas com dados de usuários. A escala do vazamento chamou a atenção de especialistas em segurança digital, que classificam o episódio como um dos mais graves já registrados.

Como os hackers conseguiram os dados

O Have I Been Pwned aponta que o vazamento foi causado pelo uso de programas conhecidos como Infostealers ou “ladrões de informações”. Essas ferramentas maliciosas infectam dispositivos e roubam credenciais quando o usuário realiza login em sites e aplicativos.

Na prática, as vítimas são enganadas a acessar páginas falsas ou comprometidas, onde suas senhas são capturadas e depois revendidas em fóruns e mercados clandestinos da internet.

Como saber se o seu e-mail foi afetado

A plataforma Have I Been Pwned permite verificar se o seu endereço eletrônico está entre os vazados. Para isso, basta acessar o site oficial (haveibeenpwned.com) e digitar o e-mail desejado no campo de busca.

Se o sistema indicar que sua conta foi comprometida, é fundamental trocar a senha imediatamente. A recomendação vale também para outros serviços onde a mesma senha possa ter sido usada.

Como criar senhas seguras

Para se proteger de futuros ataques e minimizar riscos, especialistas recomendam seguir boas práticas de segurança digital:

Crie senhas longas, com pelo menos 12 caracteres;

Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos;

Evite usar a mesma senha em sites diferentes;

Fuja de senhas óbvias, como datas de aniversário ou nomes próprios;

Ative a autenticação em duas etapas sempre que possível.

O que disseram as empresas envolvidas

Procurado pelo g1, o Google confirmou que parte dos dados expostos envolve usuários do Gmail, mas ressaltou que o incidente não se restringe ao serviço da empresa. O Yahoo e a Microsoft, responsável pelo Outlook, foram contatados, mas não responderam até o momento da publicação.

Enquanto investigações seguem em curso, especialistas alertam para o aumento de golpes e tentativas de phishing baseadas em informações roubadas nesses vazamentos.