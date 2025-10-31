Descubra os países onde viver mais de 100 anos é comum

Conheça os 5 destinos onde as pessoas vivem mais de 100 anos - Foto: Pexels

O conceito de “zonas azuis” surgiu no início dos anos 2000 para designar regiões do planeta onde a expectativa de vida ultrapassa a média mundial e a presença de pessoas centenárias é notável. Mais do que uma curiosidade geográfica, esses territórios revelam padrões de comportamento e escolhas diárias que contribuem para uma vida mais longa, ativa e feliz.

Apesar das diferenças culturais, todas compartilham características comuns: movimento constante, propósito de vida claro, alimentação equilibrada e laços sociais fortes. Nessas comunidades, a saúde é resultado de rotina, e não de fórmulas milagrosas.

Sardenha (Itália): a força da tradição e das montanhas

Na região montanhosa de Barbagia, na Sardenha, a simplicidade é o maior segredo da longevidade. O ritmo de vida é lento, mas ativo. Os habitantes caminham por longas distâncias, mantêm o convívio familiar e seguem a dieta mediterrânea, rica em azeite, legumes e grãos.

Ikaria (Grécia): a ilha onde o tempo desacelera

Conhecida como a ilha onde “as pessoas esquecem de morrer”, Ikaria impressiona pela baixa incidência de doenças cardíacas e demências. O cotidiano inclui refeições leves com azeite e ervas locais, cochilos regulares e noites de convívio social. Lá, o equilíbrio entre corpo e mente é prioridade.

Nicoya (Costa Rica): fé, natureza e otimismo

Na Península de Nicoya, o segredo da longevidade parece estar na vida comunitária e na fé. A população valoriza a espiritualidade, o otimismo e o contato com a natureza. A dieta é simples, baseada em feijão, milho, frutas e vegetais locais. O senso de pertencimento e a solidariedade entre vizinhos reforçam o bem-estar emocional.

Okinawa (Japão): propósito e leveza no cotidiano

No arquipélago de Okinawa, onde vivem algumas das pessoas mais velhas do mundo, o conceito de “ikigai”, a razão de viver, é central. A alimentação é leve e nutritiva, com vegetais, soja, peixes e chá verde. As relações sociais são duradouras e o movimento é constante, seja no cultivo do jardim ou nas atividades comunitárias.

Loma Linda (EUA): fé e disciplina em busca do equilíbrio

Em Loma Linda, na Califórnia, uma comunidade de adventistas do sétimo dia alcança expectativa de vida superior à média dos Estados Unidos. O estilo de vida combina dieta vegetariana, prática regular de exercícios, descanso semanal e forte espiritualidade. A vida equilibrada, guiada pela fé e pela rotina saudável, é o principal pilar da longevidade local.

Mais que longevidade: um modo de viver

Embora o conceito de “zonas azuis” tenha sido alvo de críticas metodológicas, a mensagem central permanece sólida: viver mais é resultado de viver bem. Alimentar-se com moderação, cultivar vínculos afetivos e manter um propósito de vida são atitudes que se repetem em todos esses lugares e podem inspirar qualquer um, em qualquer parte do mundo.