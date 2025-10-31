MUNDO
Nariz de 15 m e 453 km/h: China revela trem-bala mais rápido do mundo
Novo modelo é uma evolução direta do CR400, que domina atualmente as rotas de 350 km/h
Por Isabela Cardoso
A China voltou a ocupar os holofotes da engenharia ferroviária com o CR450, novo trem-bala da família Fuxing que promete redefinir o transporte de alta velocidade no mundo. O modelo alcançou 453 km/h em testes reais e deve iniciar o transporte de passageiros em 2026, marcando uma nova era de eficiência, aerodinâmica e sustentabilidade.
Os ensaios de pré-serviço vêm sendo realizados no trecho Wuhan–Yichang, na província de Hubei, parte do corredor de alta velocidade Xangai–Chongqing–Chengdu. O percurso de 313 km serve de laboratório para medir aceleração, frenagem, estabilidade e consumo energético do trem.
Em outubro, o CR450 atingiu 453 km/h, consolidando-se como o trem mais rápido do mundo sobre trilhos convencionais. Outro feito histórico ocorreu quando dois protótipos se cruzaram a 896 km/h de velocidade combinada, um marco inédito que avalia a resistência aerodinâmica e a estabilidade em encontros frontais de alta velocidade.
Design e engenharia de ponta
O novo modelo é uma evolução direta do CR400, que domina atualmente as rotas de 350 km/h. O nariz alongado de 15 metros, 2,5 m maior que o antecessor, e o uso de materiais mais leves reduziram o peso total em cerca de 50 toneladas.
A estrutura mais afilada e 20 cm mais baixa resultou em 22% menos resistência ao ar, além de menor ruído e melhor eficiência energética. O bogie carenado, conjunto que abriga rodas e eixos, também ajuda a minimizar turbulências e aumentar a estabilidade em altas velocidades.
Com esse conjunto, o trem acelera de 0 a 350 km/h em apenas 4 minutos e 40 segundos, desempenho essencial para corredores com muitas paradas.
Segurança e certificação
Antes da estreia comercial, os protótipos precisam cumprir 600 mil quilômetros de rodagem sem falhas sob condições reais. A certificação depende do cumprimento dessa meta e da verificação dos sistemas de sinalização e controle embarcados.
O plano da China Railway prevê concluir essa fase até 2026, quando o CR450 deve começar a operar em linhas preparadas para velocidades de 400 km/h comerciais. No entanto, na maioria das rotas, o limite inicial permanece em 350 km/h, priorizando segurança e infraestrutura gradual.
Eficiência energética e avanços tecnológicos
Mais do que velocidade, o CR450 simboliza um salto em eficiência energética. O trem consome menos energia por passageiro, graças ao peso reduzido e ao design aerodinâmico aprimorado.
A nova geração também traz sistemas inteligentes de controle e manutenção preditiva, capazes de detectar falhas antes que elas impactem o serviço. O resultado é uma operação mais estável, com custos menores e disponibilidade ampliada.
Em termos de inovação, o projeto reforça a liderança chinesa na tecnologia de trens de roda sobre trilho, que se distingue dos trens de levitação magnética (maglev). A aposta é em uma evolução incremental, aproveitando a infraestrutura já existente, o que acelera a adoção em larga escala.
Experiência do passageiro e futuro da operação
O conforto também foi prioridade no desenvolvimento. O design reduz vibrações, ruídos e variações de pressão, especialmente em trechos com túneis e pontes. As cabines oferecem diferentes classes, de negócios à econômica, e contam com monitoramento inteligente para ajustes automáticos de temperatura e iluminação.
Mesmo onde a velocidade máxima não for atingida, a aceleração mais vigorosa e a estabilidade aprimorada devem encurtar o tempo total de viagem, ampliando a eficiência dos deslocamentos entre grandes centros urbanos.
Com a homologação prevista para 2026, o CR450 se prepara para se tornar o trem de alta velocidade mais rápido e eficiente do planeta. A expectativa é que ele conecte polos populacionais e econômicos da China com um desempenho inédito em transporte sobre trilhos.
