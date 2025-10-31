Ouro não é "terráqueo": cientistas revelam a verdadeira origem do metal

O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras - Foto: Ilustrativa | Freepik

Sinônimo de poder e riqueza, o ouro se consolidou como o metal mais precioso da Terra. Encontrado em garimpos espalhados por diversos países, o elemento é constantemente utilizado para a produção de joias como colares, pulseiras, brincos e anéis, que possuem valor exorbitante no mercado.

Entretanto, engana se quem pensa que o metal é de origem terráquea. Cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alegam que o ouro chegou ao planeta há mais de 200 milhões de anos, através de meteoritos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dele, outros elementos importantes como o urânio também chegaram da mesma forma e foram criados a partir do processo de fusão nuclear em estrelas, fundidos em altas temperaturas.

O ouro também faz parte da formação do núcleo da Terra, juntamente com outros metais preciosos, que poderiam cobrir o planeta em quatro metros caso fossem descobertos do solo.

Curiosidades sobre o ouro: