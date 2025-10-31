Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

METAL PRECIOSO

Ouro não é "terráqueo": cientistas revelam a verdadeira origem do metal

O ouro é o metal mais precioso de todo o planeta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/10/2025 - 15:15 h | Atualizada em 31/10/2025 - 15:51
O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras
O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras -

Sinônimo de poder e riqueza, o ouro se consolidou como o metal mais precioso da Terra. Encontrado em garimpos espalhados por diversos países, o elemento é constantemente utilizado para a produção de joias como colares, pulseiras, brincos e anéis, que possuem valor exorbitante no mercado.

Entretanto, engana se quem pensa que o metal é de origem terráquea. Cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alegam que o ouro chegou ao planeta há mais de 200 milhões de anos, através de meteoritos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nariz de 15 m e 453 km/h: China revela trem-bala mais rápido do mundo
Governo brasileiro planeja novo encontro com EUA
Furacão Melissa: passagem deixa quase 50 mortos no Haiti e na Jamaica

Além dele, outros elementos importantes como o urânio também chegaram da mesma forma e foram criados a partir do processo de fusão nuclear em estrelas, fundidos em altas temperaturas.

O ouro também faz parte da formação do núcleo da Terra, juntamente com outros metais preciosos, que poderiam cobrir o planeta em quatro metros caso fossem descobertos do solo.

Curiosidades sobre o ouro:

  • Não enferruja e não se desgasta facilmente;
  • É um metal extremamente maleável;
  • É comestível e pode ser usado em pratos de luxo;
  • já foi utilizado como moeda de câmbio em muitos países.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

metal precioso ouro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

O ouro pode ser utilizado de diversas maneiras
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x