METAL PRECIOSO
Ouro não é "terráqueo": cientistas revelam a verdadeira origem do metal
O ouro é o metal mais precioso de todo o planeta
Por Franciely Gomes
Sinônimo de poder e riqueza, o ouro se consolidou como o metal mais precioso da Terra. Encontrado em garimpos espalhados por diversos países, o elemento é constantemente utilizado para a produção de joias como colares, pulseiras, brincos e anéis, que possuem valor exorbitante no mercado.
Entretanto, engana se quem pensa que o metal é de origem terráquea. Cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alegam que o ouro chegou ao planeta há mais de 200 milhões de anos, através de meteoritos.
Além dele, outros elementos importantes como o urânio também chegaram da mesma forma e foram criados a partir do processo de fusão nuclear em estrelas, fundidos em altas temperaturas.
O ouro também faz parte da formação do núcleo da Terra, juntamente com outros metais preciosos, que poderiam cobrir o planeta em quatro metros caso fossem descobertos do solo.
Curiosidades sobre o ouro:
- Não enferruja e não se desgasta facilmente;
- É um metal extremamente maleável;
- É comestível e pode ser usado em pratos de luxo;
- já foi utilizado como moeda de câmbio em muitos países.
