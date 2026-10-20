VÍDEO: criança fica presa na janela do 12º andar e é resgatada por vizinhos

Após prender a cabeça entre as barras de uma grade de proteção, uma criança ficou pendurada na parte externa da janela de um apartamento no 12º andar, em Zhangping, província de Fujian, no leste da China. A menina foi resgatada por equipes de emergência com a ajuda de vizinhos e funcionários da segurança do prédio.

De acordo com a agência estatal chinesa Xinhua, a criança estava sozinha em casa quando foi encontrada nessa situação. A idade dela e as circunstâncias que a levaram até a janela não foram informadas.

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Como a criança foi resgatada?

Enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros, moradores e funcionários do edifício tentaram impedir que a menina caísse. Dois deles se posicionaram nas janelas do 11º andar e seguraram um banco abaixo da criança, enquanto outras pessoas os mantinham firmes dentro dos apartamentos para evitar que eles também caíssem.

Os bombeiros conseguiram chegar à janela pelo interior do imóvel e serraram parte da grade para libertar a menina. Após o resgate, ela foi levada para um local seguro.

As imagens do incidente mostram a criança suspensa do lado de fora do 12º andar e a mobilização das pessoas para mantê-la protegida até a chegada do socorro. Segundo a Xinhua, a atuação dos moradores e funcionários foi fundamental para evitar uma queda.