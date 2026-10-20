Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

VÍDEO: criança fica presa na janela do 12º andar e é resgatada por vizinhos

Menina estava sozinha em casa e foi encontrada com o pescoço preso à grade

Alice Paulilo
Por
Criança ficou presa pelo pescoço na janela de casa
Criança ficou presa pelo pescoço na janela de casa - Foto: Reprodução / X / @CGTNOfficial

Após prender a cabeça entre as barras de uma grade de proteção, uma criança ficou pendurada na parte externa da janela de um apartamento no 12º andar, em Zhangping, província de Fujian, no leste da China. A menina foi resgatada por equipes de emergência com a ajuda de vizinhos e funcionários da segurança do prédio.

De acordo com a agência estatal chinesa Xinhua, a criança estava sozinha em casa quando foi encontrada nessa situação. A idade dela e as circunstâncias que a levaram até a janela não foram informadas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como a criança foi resgatada?

Enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros, moradores e funcionários do edifício tentaram impedir que a menina caísse. Dois deles se posicionaram nas janelas do 11º andar e seguraram um banco abaixo da criança, enquanto outras pessoas os mantinham firmes dentro dos apartamentos para evitar que eles também caíssem.

Os bombeiros conseguiram chegar à janela pelo interior do imóvel e serraram parte da grade para libertar a menina. Após o resgate, ela foi levada para um local seguro.

As imagens do incidente mostram a criança suspensa do lado de fora do 12º andar e a mobilização das pessoas para mantê-la protegida até a chegada do socorro. Segundo a Xinhua, a atuação dos moradores e funcionários foi fundamental para evitar uma queda.

Veja vídeo do momento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente mundo

Relacionadas

Mais lidas