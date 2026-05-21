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'TRATAMENTO HUMILHANTE'

Vídeo mostra ativistas pró-Palestina detidos em Israel; Brasil reage

Registro foi publicado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel

Gustavo Nascimento
Por
Trecho do vídeo publicado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel mostra ativistas ajoelhados
Trecho do vídeo publicado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel mostra ativistas ajoelhados - Foto: Reprodução | Redes sociais

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicou nesta quarta-feira, 20, um vídeo que mostra ativistas pró-Palestina ajoelhados e com as mãos amarradas depois de serem detidos por forças israelenses. O grupo fazia parte da flotilha humanitária Global Sumud, que tinha cerca de 430 ativistas de diversos países.

O grupo tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza e romper o bloqueio imposto por Israel ao território palestino quando foi interceptado em águas internacionais antes de ser levado a um porto israelense. Entre os detidos, estavam quatro brasileiros.

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O vídeo foi condenado por autoridades do próprio governo israelense, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o chanceler Gideon Saar.

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“A forma como o ministro Ben-Gvir lidou com os ativistas da flotilha não está alinhada com os valores e normas de Israel”, disse Netanyahu na rede social X. O premiê afirmou ainda ter determinado que os ativistas sejam deportados “o mais rápido possível”.

Brasil reage

Nesta quinta-feira, 21, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) convocou a atual chefe da embaixada de Israel no Brasil, Rasha Athamni, para prestar esclarecimentos sobre as imagens. A representante israelense foi recebida no Itamaraty por diplomatas do departamento de Ásia e Oriente Médio.

Antes da convocação de Rasha Athanmi, o Itamaraty já havia se manifestado sobre o caso em nota, classificando o tratamento dado aos ativistas como “degradante e humilhante”. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores repudiou a interceptação em águas internacionais e a detenção dos membros da missão.

Confira a nota

“O governo brasileiro deplora o tratamento degradante e humilhante dispensado por autoridades israelenses, em particular pelo Ministro da Segurança Interna de Israel, Itamar Ben Gvir, aos participantes da Flotilha Global Sumud.

Ao reiterar seu repúdio à interceptação, em águas internacionais, das embarcações integrantes da flotilha e à detenção de seus participantes — ambas ações ilegais —, o Brasil demanda libertação imediata de todos os ativistas detidos, incluindo de quatro cidadãos brasileiros, assim como pleno respeito a seus direitos e a sua dignidade, em linha com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado de Israel, a exemplo da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.”

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Israel itamaraty Palestina

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