Vídeo mostra ativistas pró-Palestina detidos em Israel; Brasil reage

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicou nesta quarta-feira, 20, um vídeo que mostra ativistas pró-Palestina ajoelhados e com as mãos amarradas depois de serem detidos por forças israelenses. O grupo fazia parte da flotilha humanitária Global Sumud, que tinha cerca de 430 ativistas de diversos países.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

O grupo tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza e romper o bloqueio imposto por Israel ao território palestino quando foi interceptado em águas internacionais antes de ser levado a um porto israelense. Entre os detidos, estavam quatro brasileiros.

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O vídeo foi condenado por autoridades do próprio governo israelense, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o chanceler Gideon Saar.

“A forma como o ministro Ben-Gvir lidou com os ativistas da flotilha não está alinhada com os valores e normas de Israel”, disse Netanyahu na rede social X. O premiê afirmou ainda ter determinado que os ativistas sejam deportados “o mais rápido possível”.

Brasil reage

Nesta quinta-feira, 21, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) convocou a atual chefe da embaixada de Israel no Brasil, Rasha Athamni, para prestar esclarecimentos sobre as imagens. A representante israelense foi recebida no Itamaraty por diplomatas do departamento de Ásia e Oriente Médio.

Antes da convocação de Rasha Athanmi, o Itamaraty já havia se manifestado sobre o caso em nota, classificando o tratamento dado aos ativistas como “degradante e humilhante”. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores repudiou a interceptação em águas internacionais e a detenção dos membros da missão.

Confira a nota

“O governo brasileiro deplora o tratamento degradante e humilhante dispensado por autoridades israelenses, em particular pelo Ministro da Segurança Interna de Israel, Itamar Ben Gvir, aos participantes da Flotilha Global Sumud.

Ao reiterar seu repúdio à interceptação, em águas internacionais, das embarcações integrantes da flotilha e à detenção de seus participantes — ambas ações ilegais —, o Brasil demanda libertação imediata de todos os ativistas detidos, incluindo de quatro cidadãos brasileiros, assim como pleno respeito a seus direitos e a sua dignidade, em linha com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado de Israel, a exemplo da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.”