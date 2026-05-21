Ex-presidente acusa Estados Unidos de financiar golpes de Estado

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Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, acusou os Estados Unidos de financiar “golpes de Estado de direitistas” e defender governos “submissos e entreguistas”. A declaração foi feita por Morales nesta quinta-feira, 21, por meio das redes sociais.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, dice que los bolivianos que protestan contra el gobierno de Rodrigo Paz son “criminales y traficantes de drogas”. Esto, además de ser una mentira, es un tremendo cinismo.

Marco Rubio recibió y abrazó, en su oficina, al represor y… pic.twitter.com/pshqxDimct — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 21, 2026

“Os EUA não defendem a democracia nem respeitam o Direito Internacional. Eles financiam golpes de Estado de direitistas. Invadem países e roubam seus recursos naturais. Defendem os governos submissos e entreguistas”, disparou ele.

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A mensagem de Evo foi divulgada em meio a protestos que acontecem no país contra o governo do atual presidente boliviano, Rodrigo Paz, apoiado pelos Estados Unidos.

Os protestos, organizados pela classe operária e indígenas, começaram em meio à crise econômica no país, ao alto custo de vida e à escassez de combustíveis. Com isso, parte da população boliviana cobra a renúncia de Paz, que assumiu a Presidência em novembro do último ano.

Os EUA, no entanto, classificaram os atos como uma tentativa de golpe de Estado.

Apoio dos EUA a Rodrigo Paz

Na quarta-feira, 20, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o governo de Rodrigo Paz continuará tendo o apoio norte-americano.

“Que não haja equívoco: os Estados Unidos apoiam de forma inequívoca o legítimo governo constitucional da Bolívia [...] Não permitiremos que criminosos e traficantes de drogas derrubem líderes democraticamente eleitos em nosso hemisfério”.