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Vídeo: mulheres invadem pista e correm atrás de avião após perderem voo

Funcionários do aeroporto foram acionados

Victoria Isabel
Por
Aeroporto Internacional Sheremetyevo
Aeroporto Internacional Sheremetyevo - Foto: Reprodução

Duas mulheres invadiram a área operacional do Aeroporto Internacional Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia, após perderem um voo da companhia aérea Aeroflot. O episódio aconteceu no fim de julho e ganhou repercussão nas redes sociais neste fim de semana, após imagens da situação serem divulgadas.

Segundo relatos sobre o caso, as passageiras chegaram atrasadas para o embarque e tentaram alcançar o avião, que já estava se movimentando na pista. Com as bagagens nas mãos, elas correram em direção à aeronave e chegaram a acenar para o piloto.

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Funcionários do aeroporto foram acionados e retiraram as duas da área próxima ao avião. As mulheres também teriam discutido com integrantes da equipe antes de serem conduzidas para fora da pista.

Veja vídeo:

Passageiras precisaram remarcar viagem

Após serem retiradas da área operacional, as duas passageiras tiveram de remarcar a viagem. Segundo os relatos, ninguém ficou ferido e o avião seguiu o procedimento de decolagem normalmente.

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A invasão de áreas operacionais de aeroportos pode resultar em penalidades na Rússia, incluindo multa. A punição pode variar conforme as circunstâncias da ocorrência.

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