Filho de Biden revela avanço do câncer do ex-presidente: "Muito doloroso"

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O câncer de próstata do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden se agravou e se espalhou para os ossos e outras partes do corpo. A informação foi divulgada por seu filho, Hunter Biden, em entrevista à BBC.

Aos 83 anos, Biden foi diagnosticado em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, com um câncer de próstata considerado agressivo, que já havia atingido os ossos.

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"É muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos, mas ele continua aí (...) Ele acredita tanto neste país", afirmou Hunter, emocionado. "É realmente difícil e realmente triste de ver."

Depois do diagnóstico, o ex-presidente iniciou um tratamento com radioterapia e terapia hormonal.

A saúde de Biden já havia sido motivo de preocupação durante a campanha presidencial de 2024. Naquele ano, ele desistiu de buscar a reeleição e foi substituído na disputa pela então vice-presidente Kamala Harris, que acabou derrotada pelo republicano Donald Trump.