Vídeo: Turista fica preso em piscina durante terremoto em Taiwan | A TARDE

Um turista ficou preso em uma piscina de um hotel em Taiwan, durante o terremoto de magnitude 7,4, na madrugada desta quarta-feira, 3. O vídeo em que mostra o momento em que o homem balança com a água viralizou nas redes.

Apesar do susto, o homem, que estava fazendo exercícios na piscina, se manteve na água | Foto: Reprodução | X

Apesar do susto, o homem, que estava fazendo exercícios na piscina, se manteve na água. Logo depois disso, o hotel Regent Taipei fechou no local para evitar novas situações. Segundo o Mirror Media, o hotel ainda garantiu que todos os hóspedes e funcionários estão seguros, e o local não sofreu tantos prejuízos.

Turista fica ‘preso’ em piscina durante terremoto em Taipei, no Taiwan. pic.twitter.com/c6bxoxDXcW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 3, 2024

Terremoto



No país, pelo menos nove pessoas já morreram, segundo informou o governo de Taiwan. O corpo de bombeiros disse que, ao menos três vítimas morreram esmagadas por pedras após deslizamento de terra no condado de Hualien, epicentro do tremor. O número de feridos está em 946.

Ainda conforme informações do governo, cerca de 150 pessoas estão sob escombros, sendo 60 delas em um túnel e o restante em edifícios em Hualien. Alertas de risco de tsunami chegaram a ser emitidos também para o Japão e para as Filipinas.

As autoridades locais afirmam ainda que um grupo com 50 pessoas desapareceu a caminho de um parque nacional. Esse é o terremoto mais forte registrado em Taiwan nos últimos 25 anos.