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Vinte crianças morrem após ônibus escolar caportar durante passeio

Um adulto morreu e vários estudantes ficaram feridos

Victoria Isabel
Por
Acidente ocorreu região leste de Uganda
Acidente ocorreu região leste de Uganda - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vinte alunos de uma escola de ensino fundamental e um adulto morreram após um ônibus escolar capotar na região leste de Uganda, na África. O acidente aconteceu quando o grupo retornava de um passeio às Cataratas de Sipi, no distrito de Kapchorwa, informou a polícia nesta sexta-feira, 17.

De acordo com as investigações preliminares, o ônibus do Colégio King David Junior, da capital Kampala, saiu da pista depois que o motorista perdeu o controle da direção. O veículo bateu contra uma grande pedra e capotou.

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Além das 21 mortes, três adultos e vários estudantes ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. As autoridades não divulgaram o número exato de sobreviventes.

Em publicação na rede social X, a polícia afirmou que "ao que tudo indica, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da estrada, bateu em uma grande pedra e capotou". A corporação também divulgou imagens do ônibus destruído após o acidente.

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Acidentes envolvendo ônibus e caminhões são frequentes em Uganda, onde estradas em más condições e a falta de manutenção dos veículos contribuem para a alta taxa de ocorrências. Em outubro do ano passado, a colisão entre dois ônibus em uma rodovia deixou pelo menos 46 mortos.

Segundo um relatório oficial de 2024, Uganda registrou 4.434 acidentes fatais de trânsito e 5.144 mortes nas estradas ao longo do ano.

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