ASTRO DA BOSSA NOVA
Vítima da ditadura: corpo de pianista é identificado após 50 anos
Identidade de Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho foi confirmada em Buenos Aires
Por Redação
Após 50 anos desaparecido, o corpo do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, foi finalmente identificado em Buenos Aires, na Argentina. O músico, considerado um dos maiores de sua geração, sumiu em março de 1976, poucos dias antes do golpe militar na Argentina.
A confirmação foi feita neste sábado, 13, pela embaixada do Brasil na capital argentina. A identificação do corpo ocorreu por meio de exame de impressões digitais realizado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense.
Leia Também:
O corpo havia sido encontrado em Don Torquato, em 20 de março de 1976, dois dias após o desaparecimento, e enterrado como indigente no cemitério de Benavídez.
Desaparecimento
Tenorinho integrava uma turnê pelo Uruguai e Argentina ao lado de Vinicius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona. Após se apresentar em um Gran Rex lotado, na avenida Corrientes, retornou ao hotel Normandie, no centro de Buenos Aires. Na madrugada de 18 de março, saiu do quarto para comprar cigarros em uma farmácia e nunca mais voltou.
Relatos de investigações posteriores indicam que o pianista foi capturado, levado à Escola Superior de Mecânica da Armada e submetido a sessões de tortura. O centro clandestino de detenção foi o principal espaço de repressão da ditadura argentina, por onde passaram mais de 5 mil prisioneiros políticos. Hoje, o local funciona como o Espaço Memória Direitos Humanos.
De acordo com informações reunidas pela Justiça argentina, Tenorinho teria sido executado a tiros após a prisão. Seu desaparecimento se insere no contexto da repressão política que vitimou cerca de 30 mil pessoas durante o regime militar no país vizinho.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes