HOME > MUNDO
MUNDO

Em fuga, imigrante ilegal atropela agente de e é morto nos EUA

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), homem ignorou a ordem de parada

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/09/2025 - 11:23 h
O ação ocorreu em Franklin Park, subúrbio da cidade, durante a operação Midway Blitz, lançada pelo governo Trump no início da semana
-

Um imigrante identificado como Silverio Villegas-Gonzalez, morreu nesta sexta-feira, 12, em Chicago, nos Estados Unidos, depois de atropelar um agente de imigração ao tentar fugir de uma blitz. O ação ocorreu em Franklin Park, subúrbio da cidade, durante a operação Midway Blitz, lançada pelo governo Trump no início da semana.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Villegas-Gonzalez ignorou a ordem de parada e avançou com o veículo sobre os policiais. Um dos agentes, que acabou sendo arrastado pelo carro, atirou no suspeito alegando legírima defesa. O policial, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos leves e está hospitalizado em condição estável.

Tricia McLaughlin, secretária assistente de Segurança Interna, destacou que o agente seguiu o treinamento e utilizou a força apropriada para proteger o público e as autoridades.

Leia Também:

Inédito! Albânia nomeia primeira ministra do mundo gerada por IA
ET? NASA faz descoberta revolucionária em Marte
Ônibus movido a fezes humanas utiliza dejetos de 1,5 milhão de pessoas

Medidas de Trump

O caso acontece em meio a uma série de medidas do presidente Donald Trump voltadas à segurança pública em cidades administradas por adversários democratas, incluindo Chicago, Nova York e San Francisco.

Até o momento, o envio da Guarda Nacional a essas cidades ainda não foi concretizado, mas houve movimentações para reforço em Memphis.

O governador de Illinois, JB Pritzker, se pronunciou nas redes sociais, solicitando um relato detalhado e transparente do ocorrido. Já a deputada estadual Lilian Jimenez criticou a atuação do ICE, afirmando que a operação coloca a comunidade em risco e lamentou a morte do imigrante.

x