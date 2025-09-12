Ônibus movido a fezes humanas utiliza dejetos de 1,5 milhão de pessoas

Ônibus movido a dejetos humanos - Foto: Divulgação / Life Nimbus

Um ônibus tem despertado a curiosidade dos moradores de Barcelona. O veículo, que já percorreu mais de 42 mil km, não é movido a gasolina, mas sim a biometano, gás obtido a partir da decomposição de resíduos orgânicos.

O biometano é uma energia limpa e renovável, gerada a partir do lodo úmido — substância produzida no tratamento de águas residuais da cidade. De acordo com o jornal francês Le Monde, em termos mais simples, o projeto utiliza “dejetos humanos de mais de 1,5 milhão de moradores da cidade catalã”.

Redução de emissões e eficiência energética

Iniciado há pouco mais de três anos, o projeto já conseguiu reduzir em mais de 85% a pegada de carbono e aumentou em 70% a eficiência energética obtida do biogás, apenas com seu ônibus piloto.

O LIFE NIMBUS é uma iniciativa conjunta do Cetaqua (Centro de Tecnologia Hídrica), Aigües de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) e da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A proposta busca tornar a mobilidade urbana mais sustentável e promover a economia circular a partir da transformação de resíduos em energia limpa.

Como funciona o motor sustentável

Movido a biogás composto por 65% de metano e 35% de CO₂, o veículo passa pelo processo de power-to-gas, que combina o CO₂ com hidrogênio renovável, gerando biometano de alta pureza. Esse combustível é compatível com motores Euro VI sem necessidade de adaptações.

Graças ao biogás, o ônibus consegue percorrer, em média, 14 mil km por ano apenas com energia limpa, reduzindo em 80% as emissões de CO₂ quando comparado a veículos tradicionais movidos a diesel ou gás natural.

Expansão com o projeto SEMPRE-BIO

Após os bons resultados do LIFE NIMBUS, foi lançado o projeto SEMPRE-BIO, que recebeu um investimento de 11 milhões de euros para ampliar a produção de biometano e expandir as linhas de ônibus da cidade. O objetivo é tornar o processo mais escalável e economicamente viável, atendendo ao aumento da demanda por transporte sustentável em Barcelona.