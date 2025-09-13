Menu
HOME > MUNDO
INOVAÇÃO

Inédito! Albânia nomeia primeira ministra do mundo gerada por IA

A ministra virtual foi batizada de Diella, que significa "sol" em albanês

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/09/2025 - 10:39 h
A ministra virtual foi batizada de Diella, que significa “sol” em albanês


O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, anunciou na quinta-feira, 11, a nomeação de uma ministra gerada por inteligência artificial, uma iniciativa inédita no mundo.

A ministra virtual foi batizada de Diella, que significa “sol” em albanês. Rama apresentou a novidade durante reunião de seu partido, vencedor das eleições parlamentares de maio.

Licitações públicas

Segundo o premiê, Diella será responsável por:

  • Decisões relacionadas a licitações públicas, com o objetivo de garantir transparência e reduzir riscos de corrupção.
  • Terá autonomia para avaliar propostas e selecionar talentos globalmente.

Figura conhecida

Diella já era conhecida do público como assistente virtual do governo desde janeiro, auxiliando cidadãos na plataforma digital e-Albania. Desde então, contribuiu na emissão de 36,6 mil documentos e prestou quase mil serviços digitais.

Rama, que conquistou o quarto mandato em maio, deve apresentar seu novo gabinete ao Parlamento em breve. A iniciativa faz parte do esforço do país de combater a corrupção, passo considerado essencial para a entrada da Albânia na União Europeia, prevista para até 2030.

