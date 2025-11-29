Voos sofrem atrasos e cancelamentos após falha em software

- Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Companhias aéreas relataram problemas envolvendo atrasos e cancelamentos de voos em vários países. O caso decorre após uma atualização no software nos computadores de aeronaves A320, da fabricante francesa Airbus, identificado desde sexta-feira, 28.

Uma análise interna apontou que o código de computador pode ter contribuído para a queda repentina de altitude de um voo da JetBlue, de Cancún para Newark, no mês passado.

“Nossas equipes estão trabalhando dia e noite para apoiar nossos operadores e garantir que essas atualizações sejam implementadas o mais rápido possível, para que os aviões voltem ao ar e retomem as operações normais, com a segurança que se espera da Airbus”, escreveu o CEO da Airbus, Guillaume Faury, em publicação no LinkedIn neste sábado, 29.

Segundo a Airbus, uma investigação revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados críticos para o funcionamento dos controles de voo desse tipo de aeronave.

Devido ao problema, a Administração Federal de Aviação do governo dos EUA (FAA) e a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia exigem que as companhias aéreas solucionem o problema com uma nova atualização de software.

Avião do Papa foi afetado

Nos EUA, mais de 500 aeronaves estão sendo afetadas. No entanto, outros países também estão sofrendo com o problema.

Um dos casos de relevância é o do Papa Leão XIV, que está em sua primeira viagem internacional, para a Turquia e o Líbano. Ele está viajando com a comitiva e a imprensa a bordo de um Airbus A320neo da ITA Airways.

Segundo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a ITA está trabalhando no problema. Ele disse que o componente necessário para atualizar a aeronave estava a caminho de Istambul, juntamente com o técnico responsável pela instalação.